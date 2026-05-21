Неймар травмувався після виклику у збірну Бразилії на ЧС-2026

Капітан Сантуса Неймар отримав невелике ушкодження литки, але має теоретичний шанс зіграти проти Депортиво Куенки 27 травня.

Про це інформує Globo Esporte.

Координатор медичного штабу Сантоса Родріго Зогайб заспокоїв особистих уболівальників зіркового футболіста. Він запевнив, що Неймар приїде у збірну Бразилії, з якою поїде на чемпіонат світу з футболу 2026, у повній бойовій готовності.

"У Неймара невеличке ушкодження литки, набряк. Наш план, відповідно до динаміки відновлення, — передати його наступного тижня Бразильській конфедерації футболу у повній готовності", – заявив Зогайб.

Не виключено, що відновлення 34-річного нападника затягнеться до 10 днів.

У поточному сезоні-2025/26 Неймар вже відзначився 6 голами та 54 асистами у 15-ти матчах.

Раніше головний тренер "селесао" Карло Анчелотті пояснив, чому включив зіркового гравця у заявку національної команди на найближчий Мундіаль. Також наставник оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026. А от сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Додамо, що у рамках групового етапу Мундіалю бразильці зіграють проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).