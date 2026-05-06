Сантос розпочав внутрішнє розслідування щодо конфлікту Неймара з сином Робінью

У Сантосі вирішили довести справу щодо конфлікту між Неймаром та Робінью Жуніором до кінця.

Про це інформує Ge Globo.

У бразильському клубі вже розпочали внутрішнє розслідування, за яке відповідає юридичний відділ.

"За розпорядженням президента розпочато внутрішнє розслідування для аналізу інциденту між Неймаром та Робсоном де Соузою Жуніором (Робінью) під час тренування у неділю, 3 травня, на тренувальній базі "Rei Pele", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напружена ситуація між сином Робінью та Неймаром виникла через те, що капітан відчув неповагу. Це сталося після того, як 18-річний футболіст обійшов його на дриблінгу.

Зірковий бразилець роздратувався, внаслідок чого відбулася штовханина. Очевидці заявили, що Неймар дав ляпаса сину Робінью, а згодом підставив підніжку юному партнеру, через що той впав на землю. Після цього Неймар перепросив у молодого одноклубника.

Про цей інцидент вже дізнався батько Робінью Жуніора, який перебуває у в'язниці через участь у груповому зґвалтуванні. Його засуджено на 9 років.

Зазначалось, що його син може достроково припинити співпрацю з Сантосом через цю ситуацію. Чинний контракт Робінью-молодшого із бразильською командою розрахований до кінця червня 2027-го.