Роналдо оцінив шанси Неймара отримати виклик на ЧС-2026

Колишній форвард збірної Бразилії Роналдо висловився про відсутність Неймара у заявці "селесао" на весняні товариські матчі.

Його слова передає AS.

Чимало інсайдерів та експертів очікували там побачити 34-річного вінгера, проте Карло Анчелотті все ж таки зробив інший вибір. Ексзірка світового футболу розповів, чи має ще шанс гравець Сантоса поїхати на ЧС-2026.

"В останній час Неймар стикався з серйозними травмами, але якщо він буде в хорошій формі, я б його включив до заявки на чемпіонат світу. Він може не грати всі матчі повністю, але в технічному плані є дуже важливим гравцем і підтверджував свою цінність у кожному клубі, де виступав. Сподіваюся, що він буде у фізичній формі та доступний для тренера. Я впевнений, що Анчелотті візьме його на ЧС-2026, якщо він буде готовий", – сказав Роналдо.

Нагадуємо, що Карло Анчелотті оголосив заявку збірної Бразилії 16 березня. Його підопічні найближчим часом проведуть дві товариські зустрічі – із Францією (26 березня) та Хорватією (1 квітня).

Неймар не викликається до "селесао" з 2023 року, проте останнім часом знову почав набирати форму. Він є найкращим бомбардиром та асистентом в історії своєї збірної, за яку забив 79 голів і віддав 59 асистів у 128 матчах.