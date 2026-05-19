Анчелотті пояснив, чому викликав Неймара на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті відреагував на потрапляння Неймара у заявку команди на чемпіонат світу-2026.

Його цитує UOL Esporte.

Італійський наставник пояснив, чому викликав зіркового капітана Сантоса на Мундіаль.

"Ми обрали Неймара не тому, що вважаємо, що він буде хорошим запасним, а через ті якості, які він може дати команді. Нехай він зіграє хвилину, п'ять чи дев'яносто, або проб'є пенальті. Ми обрали цих гравців, тому що вони щось дадуть команді. Як довго? Не знаю. Але якість цього часу – це наш головний фокус. Те, як команда діятиме як єдине ціле на полі", – заявив Анчелотті.

У футболці "селесао" Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.

На груповому етапі ЧС-2026 бразильці зіграють проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Цікаво, що напередодні Ліонель Мессі підтримав зіркового футболіста та запевнив, що той заслужив на те, щоб зіграти на найближчому Мундіалі. Натомість сам Неймар назвав омріяний фінал, який хотів би побачити на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті продовжив контракт зі збірною Бразилії.