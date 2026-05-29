Нападник Челсі порадив зірці лондонського клубу змінити футбольне громадянство

Форвард лондонського Челсі Жоао Педро висловився про свого одноклубника Коула Палмера.

Його слова наводить Ютуб-канал Ріо Фердинанда.

Він порівняв свого партнера по команді із "чарівником".

"Він дуже розумний. Він чарівник. Я якось сказав йому: "Я не думав, що ти настільки хороший". А він здивовано подивився на мене. Але тепер, коли я граю з ним, бачу, що він справді відрізняється від усіх", – сказав бразилець.

Забивний нападник жартома запропонував англійцю перейти виступати за збірну Бразилії.

"Я сказав йому: "Чому б тобі не перейти до збірної Бразилії? Будеш "десяткою", друже. Без проблем". Тому що в Бразилії немає такого гравця. Якщо подивитися на нас, ми граємо за схемою 4-2-4. У нас немає класичної "десятки". Коул – особливий гравець. Іноді його не видно, а потім за одну секунду він змінює всю гру. Тому він справді дуже сильний футболіст", – заявив Жоао.

Нагадаємо, що Палмер із 2023 року грає за збірну Англії. Відтоді провів у футболці головної команди країни 14 ігор, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

Цікаво, що зірка лондонського клубу не потрапив у заявку збірної на чемпіонат світу-2026. Головний тренер національної команди Томас Тухель вже пояснив відсутність Палмера.

У рамках групового етапу Мундіалю Англія зіграє три поєдинки – проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня).