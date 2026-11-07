Шахтар – Динамо: анонс онлайн-трансляції матчу 12 туру УПЛ

У неділю, 8 листопада, відбудеться центральний поєдинок 12 туру Української Прем'єр-ліги з футболу, в якому донецький Шахтар вдома прийматиме київське Динамо.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію "Класичного" безпосередньо у цій новині. Зустріч у Львові розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, що напередодні команди зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Андрій Воробей. Легенда Шахтаря вважає, що принципові суперники не визначать сильнішого.