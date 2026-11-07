Гра буде жорсткою, емоційною: Воробей спрогнозував результат "Класичного"

Колишній форвард Шахтаря Андрій Воробей зробив прогноз на протистояння "гірників" із Динамо у центральному поєдинку 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Своїми думками він поділився в коментарі Sport.ua.

"Майбутня гра буде жорсткою, емоційною. Вважаю, що Шахтар не матиме такої свіжості, як Динамо, враховуючи, що "гірники" кілька днів тому провели складний матч у Лізі чемпіонів проти Спортинга, в якому програли, що теж може позначитися на моральному стані футболістів.

Плюс тривалий переїзд із Лондона до Львова. Не думаю, що ми побачимо яскравий футбол і багато голів у цій зустрічі не передбачається. Я, як колишній гравець Шахтаря, вболіватиму за донеччан, проте мені чомусь здається, що поєдинок завершиться внічию – 1:1", – сказав Воробей.