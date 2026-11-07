Гра буде жорсткою, емоційною: Воробей спрогнозував результат "Класичного"
Колишній форвард Шахтаря Андрій Воробей зробив прогноз на протистояння "гірників" із Динамо у центральному поєдинку 12 туру Української Прем'єр-ліги.
Своїми думками він поділився в коментарі Sport.ua.
"Майбутня гра буде жорсткою, емоційною. Вважаю, що Шахтар не матиме такої свіжості, як Динамо, враховуючи, що "гірники" кілька днів тому провели складний матч у Лізі чемпіонів проти Спортинга, в якому програли, що теж може позначитися на моральному стані футболістів.
Плюс тривалий переїзд із Лондона до Львова. Не думаю, що ми побачимо яскравий футбол і багато голів у цій зустрічі не передбачається. Я, як колишній гравець Шахтаря, вболіватиму за донеччан, проте мені чомусь здається, що поєдинок завершиться внічию – 1:1", – сказав Воробей.
Зазначимо, що "Класичне" відбудеться 8 листопада. Стартовий свисток на "Арені Львів" має пролунати о 18:00.
Напередодні команди зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.
Раніше Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння. Досвідчений тренер вважає, що Шахтарю буде важче здобути позитивний результат, ніж у кубковому матчі.