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Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 16:13
Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі
Томаш Кендзьора
Динамо Київ

Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик на найближчі матчі збірної Польщі. 

Про це повідомила пресслужба киян.

Досвідчений захисник матиме шанс допомогти своїй команді в Лізі націй, де "біло-червоні" зіграють 14 листопада проти Румунії та 17-го проти Швеції.

Напередодні двох завершальних турів групового етапу збірна Польщі посідає третє місце, набравши чотири очки. Лідером є Швеція – 10 залікових балів.

32-річний Кендзьора цього сезону зіграв за київське Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.

Раніше повідомлялось, що лідер Челсі залишився поза заявкою збірної Англії на матчі Ліги націй.

Динамо Київ Збірна Польщі з футболу Томаш Кендзьора

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