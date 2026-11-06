Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі

Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик на найближчі матчі збірної Польщі.

Про це повідомила пресслужба киян.

Досвідчений захисник матиме шанс допомогти своїй команді в Лізі націй, де "біло-червоні" зіграють 14 листопада проти Румунії та 17-го проти Швеції.

Напередодні двох завершальних турів групового етапу збірна Польщі посідає третє місце, набравши чотири очки. Лідером є Швеція – 10 залікових балів.

32-річний Кендзьора цього сезону зіграв за київське Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.

Раніше повідомлялось, що лідер Челсі залишився поза заявкою збірної Англії на матчі Ліги націй.