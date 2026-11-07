Шахтар – Динамо: коли та де дивитися центральний матч 12 туру УПЛ

У неділю, 8 листопада, відбудеться поєдинок 12 туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Шахтар вдома прийматиме Динамо.

Команди визначатимуть сильнішого на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 27 жовтня в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді "гірники" в більшості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Перед очним протистоянням Шахтар випереджає киян на шість очок у турнірній таблиці. При цьому в Динамо є матч у запасі.

Нагадаємо, що раніше прогноз на "Класичне" зробив Олег Саленко. Колишній нападник "біло-синіх" вважає, що в цій зустрічі не буде переможця.