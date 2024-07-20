Партизан здобув важку перемогу в чемпіонаті Сербії напередодні матчу з Динамо

Суперник київського Динамо в третьому колі відбору до групового етапу Ліги чемпіонів, Партизан, здобув мінімальну перемогу над Напредаком у першому турі сербської Суперліги.

Матч завершився з мінімальним рахунком 1:0. Переможним голом відзначився бразильський нападник Салдана.

Чемпіонат Сербії — Суперліга

19 липня, 1 тур

Напредак — Партизан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Салдана

Перший матч кваліфікації ЛЧ між Динамо і Партизаном відбудеться 23 липня в Любліні, а матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.