Шахтар – Динамо: букмекери визначили фаворита "Класичного" у 12 турі УПЛ

У поєдинку 12 туру Української Прем'єр-ліги з футболу, в якому Шахтар вдома прийматиме Динамо, букмекери вважають фаворитом "гірників".

На перемогу підопічних Арди Турана ставки приймаються з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 3,40. Виграш киян – 4,50.

Очікується, що цей матч не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,50, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,28.

Гра відбудеться 8 листопада у Львові. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Нагадаємо, що востаннє вони грали між собою 27 жовтня в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді "гірники" в більшості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.