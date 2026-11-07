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Шахтар – Динамо: букмекери визначили фаворита "Класичного" у 12 турі УПЛ

Денис Іваненко — 7 листопада 2026, 10:50
Шахтар – Динамо: букмекери визначили фаворита Класичного у 12 турі УПЛ
Шахтар – Динамо: коефіцієнти на матч 8 листопада
ФК Динамо Київ

У поєдинку 12 туру Української Прем'єр-ліги з футболу, в якому Шахтар вдома прийматиме Динамо, букмекери вважають фаворитом "гірників".

На перемогу підопічних Арди Турана ставки приймаються з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 3,40. Виграш киян – 4,50.

Очікується, що цей матч не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,50, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,28.

Гра відбудеться 8 листопада у Львові. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Нагадаємо, що востаннє вони грали між собою 27 жовтня в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді "гірники" в більшості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

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