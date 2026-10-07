Сліпі, тупі чи просто шкідники: Воронін жорстко розніс керівників українського футболу

Колишній форвард Ліверпуля та Баєра Андрій Воронін поділився думками щодо українського футболу та нашої національної збірної після матчів Ліги націй.

Його слова передає УФ.

"Соромно дивитися. Я не знаю, хто реально керує українським футболом. Сліпі, тупі чи просто шкідники. Потрібно спуститися на землю та визнати, що ми сьогодні неконкурентоспроможні. У нас немає футболістів високого класу, судячи з призначень, немає і тренерів, а найголовніше – немає тих, хто здатен ухвалити правильне рішення.

В Україні багато років знущаються з футболу: саджають у крісла та призначають на посади незрозумілих людей незрозуміло за якими критеріями, а потім дивуються, що провал. Це не провал – це результат вашої роботи", – сказав Воронін.