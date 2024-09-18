Мюллер встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів

Легендарний нападник Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер встановив історичне досягнення за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaFranz.

17 вересня відбувся матч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025 між Баварією та Динамо Загреб (9:2). Цей поєдинок став для 35-річного футболіста 152-м за баварців у Лізі чемпіонів.

За цим показником він випередив іспанця Хаві, який провів 151 матч за каталонську Барселону. Таким чином, Мюллер встановив всесвітній рекорд за кількістю проведених матчів за один клуб у ЛЧ.

152 – Thomas Müller has appeared in 152 Champions League matches for FC Bayern Munich, breaking Xavi’s record for the most UCL matches with one club (151 for FC Barcelona). Everlasting. @esmuellert_ pic.twitter.com/3IDSp8cIdj — OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2024

Нагадаємо, раніше досягнення встановив ще один гравець Баварії — Гаррі Кейн. Він записав на свій рахунок 33 голи у Лізі чемпіонів, і перегнав за цим показником серед англійців колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні.