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Мюллер встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів

Андрій Яросименко — 18 вересня, 09:04
Мюллер встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів
Томас Мюллер
Getty images

Легендарний нападник Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер встановив історичне досягнення за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaFranz.

17 вересня відбувся матч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025 між Баварією та Динамо Загреб (9:2). Цей поєдинок став для 35-річного футболіста 152-м за баварців у Лізі чемпіонів.

За цим показником він випередив іспанця Хаві, який провів 151 матч за каталонську Барселону. Таким чином, Мюллер встановив всесвітній рекорд за кількістю проведених матчів за один клуб у ЛЧ.

Нагадаємо, раніше досягнення встановив ще один гравець Баварії — Гаррі Кейн. Він записав на свій рахунок 33 голи у Лізі чемпіонів, і перегнав за цим показником серед англійців колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні.

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