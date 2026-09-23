Легендарний футболіст Баварії прийшов на Октоберфест із коханою, молодшою за нього на 38 років

Легенда Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус став одним із гостей цьогорічного Октоберфесту в Мюнхені. 65-річний ексфутболіст завітав на знаменитий фестиваль не сам — компанію йому склала 27-річна Тереза Зоммер, з якою він перебуває у стосунках уже понад рік.

Пара разом з'явилася у знаменитому закладі Käfer Wiesn-Schänke, де провела вечір у святковій атмосфері. Маттеус був у чудовому настрої та багато спілкувався з господарями закладу Майклом і Кларіссою Кефер. За одним столом із парою також сиділа дизайнерка традиційного баварського вбрання Кінґа Мате.

Для Зоммер цей візит став особливим, адже Маттеус уперше привіз її на Октоберфест. Тереза регулярно супроводжує знаменитого футболіста на спортивних заходах, а їхні стосунки тривають із 2025 року.

Football legend Lothar Matthaus, 65, parties at Oktoberfest with his 27-year-old girlfriend🥳 pic.twitter.com/DhSZmmOcsj — Daily Mail Sport (@MailSport) September 22, 2026

Різниця у віці між Маттеусом та його обраницею становить 38 років. Водночас для легендарного німця це далеко не перші серйозні стосунки. Маттеус був одружений п'ять разів і має чотирьох дітей.

Його старшим донькам Алісі та Віолі 38 і 40 років відповідно — тобто вони старші за нинішню партнерку свого батька. У різні роки Маттеус також був одружений із Лолітою Мореною, Марен Мюллер-Вольфарт, Маріяною Костич, Ліліаною Чудіновою та Анастасією Клімко, від якої має сина Мілана.

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