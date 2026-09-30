Є три претенденти. Доннарумма може покинути Манчестер Сіті через проблеми клубу

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може покинути Манчестер Сіті у зв'язку з останніми проблемами клубу.

Про це повідомляє TeamTalk.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті визнали винним у фінансових махінаціях. За це клубу загрожують серйозні санкції, включно з позбавленням очок і навіть пониженням у класі. Це може спричинити відтік зіркових гравців із Манчестер Сіті.

Одним із тих, хто може покинути клуб, є голкіпер збірної Італії Джуанлуїджі Доннарумма. В його послугах зацікавлена Баварія, яка шукає заміну Мануелю Ноєру. Також за ситуацією навколо голкіпера стежать Інтер і Ювентус.

Доннарумма виступає за Манчестер Сіті з літа 2025 року. Його контракт діє до 2030 року, трансферна вартість 27-річного голкіпера оцінюється в 45 мільйонів євро.