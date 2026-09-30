Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Є три претенденти. Доннарумма може покинути Манчестер Сіті через проблеми клубу

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 18:39
Є три претенденти. Доннарумма може покинути Манчестер Сіті через проблеми клубу
Джанлуїджі Доннарумма
ФК Манчестер Сіті

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може покинути Манчестер Сіті у зв'язку з останніми проблемами клубу.

Про це повідомляє TeamTalk.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті визнали винним у фінансових махінаціях. За це клубу загрожують серйозні санкції, включно з позбавленням очок і навіть пониженням у класі. Це може спричинити відтік зіркових гравців із Манчестер Сіті.

Одним із тих, хто може покинути клуб, є голкіпер збірної Італії Джуанлуїджі Доннарумма. В його послугах зацікавлена Баварія, яка шукає заміну Мануелю Ноєру. Також за ситуацією навколо голкіпера стежать Інтер і Ювентус.

Доннарумма виступає за Манчестер Сіті з літа 2025 року. Його контракт діє до 2030 року, трансферна вартість 27-річного голкіпера оцінюється в 45 мільйонів євро.

Баварія Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

У Парижі винесли вирок організатору нападу на Доннарумму та його вагітну дівчину
Підписано довгостроковий контракт: зірка Ман Сіті креативно оголосив про одруження
У Боснії і Герцеговині щедро нагородили болбоя, який вкрав шпаргалку в Доннарумми перед серією пенальті
Не стримав сліз: голкіпер збірної Італії пригадав емоції після невиходу на ЧС-2026
Доннарумма порвав шпаргалку воротаря боснійців під час серії пенальті за вихід на ЧС-2026

Останні новини