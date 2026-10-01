Олісе вимагає включення клаусули в новий контракт із Баварією

Мюнхенська Баварія вступила в переговори щодо нового контракту з атакувальним півзахисником збірної Франції Майклом Олісе.

Про це повідомляє Goal.com.

Баварія пропонує Олісе контракт до літа 2032 року із зарплатою в 25 мільйонів євро на рік. При цьому, сам француз вимагає включення в угоду клаусули в розмірі 200 мільйонів євро.

Чинна угода 24-річного хавбека діє до літа 2029 року. В разі, якщо домовитися про новий контракт із Олісе Баварії не вдасться, в ситуацію будуть готові втрутитися Реал і Ліверпуль.

У поточному сезоні на рахунку Олісе 8 голів і 4 асисти в 7 матчах за Баварію в усіх турнірах. Вартість француза оцінюється в 170 мільйонів євро.

Раніше продовжити контракт з Олісе Баварію закликав член наглядової ради, легендарний Карл-Хайнц Румменігге.