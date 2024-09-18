Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кейн оновив рекорд Руні в Лізі чемпіонів

Андрій Яросименко — 18 вересня, 08:06
Кейн оновив рекорд Руні в Лізі чемпіонів
Гаррі Кейн
Getty images

Форвард збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє UEFA Champions League.

17 вересня відбувся матч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025 між Баварією та Динамо Загреб (9:2). Кейн забив 4 голи – 3 з пенальті.

Цим самим він записав на свій рахунок 33 голи у Лізі чемпіонів, і перегнав колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні, який забив 30 голів за кар'єру в цьому турнірі. Таким чином, Кейн став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів серед англійських гравців.

Нагадаємо, напередодні 31-річний нападник встановив ще один рекорд, цього разу в Бундеслізі. Він довів кількість голів до 50 у чемпіонатах Німеччини. Цієї позначки Кейн досяг за 35 поєдинків.

Баварія Манчестер Юнайтед Гаррі Кейн Вейн Руні Ліга чемпіонів-2024/25

Баварія

Баварія, Ліверпуль, Реал та Ювентус стартували з перемог в оновленій Лізі чемпіонів
Покер від Кейна: Баварія забила 9 голів у ворота Динамо Загреб у 1 турі Ліги чемпіонів
Реал Луніна зіграє зі Штутгартом, Мілан – з Ліверпулем у Лізі чемпіонів
Ноєр – про Лігу чемпіонів: Ми з нетерпінням чекаємо старту, мотивація дуже висока
Гнабрі: Сезон без трофеїв навчив команду знову бути голодними

Останні новини