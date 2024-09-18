Кейн оновив рекорд Руні в Лізі чемпіонів

Форвард збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє UEFA Champions League.

17 вересня відбувся матч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025 між Баварією та Динамо Загреб (9:2). Кейн забив 4 голи – 3 з пенальті.

Цим самим він записав на свій рахунок 33 голи у Лізі чемпіонів, і перегнав колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні, який забив 30 голів за кар'єру в цьому турнірі. Таким чином, Кейн став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів серед англійських гравців.

ℹ️ Most goals scored by an Englishman in competition history:



⚽️3⃣0⃣ Wayne Rooney

⚽️3⃣3⃣ Harry Kane#UCL pic.twitter.com/B21xM5tzHD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2024

Нагадаємо, напередодні 31-річний нападник встановив ще один рекорд, цього разу в Бундеслізі. Він довів кількість голів до 50 у чемпіонатах Німеччини. Цієї позначки Кейн досяг за 35 поєдинків.