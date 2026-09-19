Надзвичайно щасливий тут: Кейн – про перемовини щодо продовження угоди з Баварією

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн підтвердив, що наразі ведуться перемовини щодо продовження контракту з німецьким грандом.

Його слова передає BeinSPORTS.

Англійський нападник зізнався, що він повністю задоволений періодом своєї кар'єри у Німеччині.

"Усе, що я можу сказати – це те, що я насолоджуюся кожною хвилиною. Я надзвичайно щасливий тут. Переговори тривають. Я дуже ціную підтримку, яку вболівальники виявляють до мене тут", – сказав Гаррі.

Чинний контракт Кейна з Баварією спливає 30 червня 2027 року.

У мюнхенському клубі сподіваються закрити питання пролонгації співпраці із забивним футболістом під час міжнародної перерви на матчі збірних. Англієць хоче залишитися у Мюнхені попри інтерес до нього із чемпіонату Саудівської Аравії та АПЛ.

Нагадаємо, що 33-річний форвард виступає за німецьку команду із літа 2023-го, коли перебрався з англійського Тоттенгема. Відтоді провів за мюнхенців 154 поєдинки (152 голи та 34 асисти), завоювавши 5 титулів.

18 вересня 2026 року Кейн встановив рекорд Бундесліги. Гаррі став найшвидшим гравцем, який перетнув позначку у 100 голів. На його рахунку вже 101 м'яч у 98 іграх. Він вже прокоментував своє досягнення у грі проти Уніона (7:0).

Нагадаємо, що Кейн є одним із фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026, усі номінанти якого визначилися 8 вересня. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.