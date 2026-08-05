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Мудрик вперше за 615 днів зіграв за Челсі, але не допоміг команді уникнути поразки від Ювентуса

Олексій Мурзак — 5 серпня 2026, 16:50
Мудрик вперше за 615 днів зіграв за Челсі, але не допоміг команді уникнути поразки від Ювентуса
Михайло Мудрик
Getty Images

У середу, 5 серпня, лондонський Челсі провів товариський матч проти Ювентуса, в якому вперше з осені 2024 року взяв участь Михайло Мудрик.

Українець змінив Ніколя Джексона на 82-й хвилині, але не зміг допомогти команді врятувати бодай нічию. Сама зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь італійського клубу.

Це був перший за 615 днів матч українця у складі "аристократів", а також його повернення на поле після того, як наприкінці липня з нього зняли дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

До цього українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Михайло забив гол.

Раніше Хабі Алонсо відреагував на новину про зняття дискваліфікації з Мудрика.

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