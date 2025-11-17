Мілевський: Тактика Реброва повністю себе виправдала

Українська правда
Станіслав Лисак — 17 листопада 2025, 11:42
Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що тактика Сергія Реброва випустити резервний склад у грі з Францією себе виправдала.

Про це Мілевський розповів порталу Sport-express.ua після гри з Ісландією в заключному матчі групової стадії кваліфікації ЧС-2026.

"Тактика Реброва з другим складом на Францію себе виправдала. Порівняно зі збірною Ісландії наші гравці були набагато свіжішими. Вітаю нашу команду із перемогою. Також я вгадав стартовий склад і результат перед грою, тож скоро мене Вангою називатимуть.
Хочу, щоб ми з румунами поквиталися за Євро. Тим паче їх Луческу тренує, тому буде цікаво. А так ми повинні перемагати кожну команду, якщо хочемо зіграти на чемпіонаті світу. Усіх обіймаю друзі, всіх із перемогою. Далі – більше", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва обіграли Ісландію та посіли друге місце у своєму квартеті кваліфікації ЧС-2026, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

