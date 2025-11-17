Українська правда
Тактика Реброва себе виправдала: Мілевський пояснив, завдяки чому Україна перемогла Ісландію

Микола Дендак — 17 листопада 2025, 08:35
Ексфорвард збірної України та Динамо Артем Мілевський пояснив, що "синьо-жовті" зуміли перемогти Ісландію у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу завдяки тактиці Сергія Реброва.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Тактика Реброва з другим складом на Францію себе виправдала. Порівняно зі збірною Ісландії наші гравці були набагато свіжішими. Як я й казав, Ісландія підсяде у другому таймі після довгого перельоту з Азербайджану. Так і сталося. Головне, що ми цим скористалися. Хлопці налаштувалися на матч і досягли позитивного результату", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію в заключному матчі групової стадії кваліфікації на ЧС-2026 та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

