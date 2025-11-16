Португалія розгромила Вірменію, Ірландія здобула вольову перемогу над Угорщиною у 6 турі відбору на ЧС-2026

У неділю, 16 листопада, стартував заключний, 6-й тур, відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Так, у перших матчах ігрового дня Португалія розгромила Вірменію, забивши у ворота суперника 9 голів. Водночас у паралельному протистоянні Ірландія здобула вольову перемогу над Угорщиною.

У підсумку португальці потрапили у фінальну частину напряму, а Ірландія зайняла другу сходинку і зіграє у плейоф.

О 19:00 відбудуться ще чотири поєдинки, в одному з яких Україна зіграє проти Ісландії. Закриватимуть програму дня зустрічі, в яких Ізраїль зіграє проти Молдови, а Італія прийме Норвегію.

Відбір до чемпіонату світу-2026

6 тур, 16 листопада

Група F

Португалія – Вірменія 9:1 (5:1)

Голи: 1:0 – 7 Вейга, 1:1 – 18 Сперцян, 2:1 – 28 Рамуш, 3:1 – 30 Невес, 4:1 – 41 Невес, 5:1 – 45+3 Фернандеш (пен), 6:1 – 52 Фернандеш, 7:1 – 72 Фернандеш (пен), 8:1 – 81 Невес, 9:1 – 90+2 Консейсау

Угорщина – Ірландія 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Лукач, 1:1 – 15 Перротт (пен), 2:1 – 37 Варга, 2:2 –80 Перротт, 2:3 – 90+6 Перротт

Група D

19:00 Азербайджан – Франція

19:00 Україна – Ісландія

Група К

19:00 Албанія – Англія

19:00 Сербія – Латвія

Група I

21:45 Італія – Норвегія

21:45 Ізраїль – Молдова

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, Бельгія у більшості сенсаційно втратила очки з Казахстаном, Іспанія розгромила Грузію у відборі на ЧС-2026.