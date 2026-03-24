В Іспанії порівняли дебютанта збірної України Пономаренка із легендою Динамо

Журналіст відомого іспанського видання Marca Альберто Рубіо висловився про дебютанта збірної України з футболу Матвія Пономаренка.

Своєю думкою він поділився у профілі в соцмережі Х.

Рубіо порівняв 20-річного нападника київського Динамо із Артемом Мілевським.

"Він схожий на Мілевського. Добре грає спиною до воріт і вміє комбінувати, хоча йому дещо важко розвертатися. Він є загрозою у штрафному майданчику і володіє потужним ударом", – написав представник преси.

Пономаренко виступає за першу команду киян із липня 2024-го. Однак почав отримувати стабільну ігрову практику лише у поточному сезоні-2025/26, у якому вже відзначився 10 голами у 16-ти іграх.

Загалом він провів 29 матчів за столичний клуб (12 м'ячів), з яким у Матвія контракт до кінця 2028 року. Завдяки високій результативності Пономаренко не лише очолив бомбардирські перегони УПЛ (9 голів), а й отримав дебютний виклик у національну команду.

Забивний форвард Динамо може дебютувати за "синьо-жовтих" вже 26 березня, коли підопічні Сергія Реброва зіграють у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції (старт о 21:45 за київським часом).

Раніше повідомлялось, що Пономаренко мріє пограти у топових лігах Європи, зокрема за мадридський Реал.

Нагадаємо, що Мілевський має за своєю спиною 50 поєдинків за збірну України (8 результативних ударів) та понад 270 ігор за Динамо Київ (87 голів).