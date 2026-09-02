Зберіть уже кабіну: Мілевський звернувся до гравців Динамо після розгрому від Буковини

Колишній форвард збірної України та Динамо Артем Мілевський відреагував на останні невдачі київського клубу, зокрема, на розгромну поразку від Буковини у 4 турі УПЛ, зазначивши, що йому шкода лише двох гравців.

Свою думку він висловив у коментарі Sport-express.ua.

"Блін, та зберіть уже кабіну і стартуйте! Ви повинні радувати українських вболівальників, а не говорити, що не звертаєте уваги на їхні слова. У цій ситуації по-справжньому шкода тільки Ярмоленка і Буяльського.

Ветерани стараються, а молодь, таке відчуття, навіть не розуміє, кольори якого клубу захищає. Якось так", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу та вилетіли у кваліфікацію Ліги конференцій, де за сумою двох матчів програли Карабаху.