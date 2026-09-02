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Зберіть уже кабіну: Мілевський звернувся до гравців Динамо після розгрому від Буковини

Олексій Мурзак — 2 вересня 2026, 23:05
Зберіть уже кабіну: Мілевський звернувся до гравців Динамо після розгрому від Буковини
Артем Мілевський

Колишній форвард збірної України та Динамо Артем Мілевський відреагував на останні невдачі київського клубу, зокрема, на розгромну поразку від Буковини у 4 турі УПЛ, зазначивши, що йому шкода лише двох гравців.

Свою думку він висловив у коментарі Sport-express.ua.

"Блін, та зберіть уже кабіну і стартуйте! Ви повинні радувати українських вболівальників, а не говорити, що не звертаєте уваги на їхні слова. У цій ситуації по-справжньому шкода тільки Ярмоленка і Буяльського.

Ветерани стараються, а молодь, таке відчуття, навіть не розуміє, кольори якого клубу захищає. Якось так", – сказав Мілевський.

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Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу та вилетіли у кваліфікацію Ліги конференцій, де за сумою двох матчів програли Карабаху.

Артем Мілевський Динамо Київ

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