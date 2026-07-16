Динамо в серії пенальті пройшло Університатю в кваліфікації Ліги Європи

Київське Динамо переграло Університатю Клуж у матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунді Ліги Європи.

Перший тайм пройшов за помітної територіальної та ігрової переваги киян, хоча реалізувати свої моменти "біло-сині" так і не змогли.

Двічі м'яч побував у воротах румунської команди, але обидва взяття воріт були скасовані через офсайд. На 16-й хвилині після перегляду VAR не зарахували гол Богдана Редушка, а на 21-й — Назара Волошина. Ще один чудовий шанс змарнував Матвій Пономаренко, який на 32-й хвилині після подачі з кутового головою влучив у поперечину.

Другий тайм також розпочався з атак киян. На 55-й хвилині свій момент не реалізував Назар Волошин, який із близької відстані пробив повз ворота. Румунський колектив відповів небезпечним ударом Александра Кіпчи з 20 метрів під поперечину воріт Руслана Нещерета, однак голкіпер "біло-синіх" зіграв надійно.

У підсумку команди не змогли відзначитися результативними ударами, тож гра перейшла в овертайм. У двох додаткових таймах команди створили небагато небезпечних моментів, тому переможця визначали у серії післяматчевих пенальті.

Одинадцятиметрові краще виконали гравці Динамо – 4:2.

Ліга Європи

Кваліфікація, перший раунд

16 липня

Університатя (Румунія) – Динамо (Україна) 0:0 (серія пенальті 2:4)

(перший матч 0:0)

Університатя: Міхаїл – Станоєв (Чукву, 112), Крістя, Кодря, Кіпчу (к) – Пінью (Сіміон, 112), Драмме (Кінтеш, 92), Штефанеску (Алієв, 46), Бік, Менді (Адамс, 77) – Макалу (Ністор, 92).

Динамо: Нещерет – Кендзьора (Вівчаренко, 76), Біловар, Михавко, Дубінчак (Малиш, 99) – Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 87), Піхальонок (к) (Буяльський, 63), Редушко (Ярмоленко, 76), Волошин (Огундана, 87) – Пономаренко.

Попередження: Драмме (4), Кіпчу (45+2), Пінью (70) – Редушко (59), Михавко (86), Лонвейк (105+1)

Серія пенальті: 1:0 – Ністор, 1:1 – Ярмоленко, 1:1 – Кодря (воротар), 1:2 – Бражко, 1:2 – Кіпчу (вище воріт), 1:3 – Пономаренко, 2:3 – Бік, 2:4 – Лонвейк.

Зазначимо, що в першому поєдинку команди зіграли внічию з рахунком 0:0.

У наступному раунді кияни зустрінуться з грецьким ПАОКом.