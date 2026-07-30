Динамо повторно програло ПАОКу та вилетіло з Ліги Європи

Київське Динамо припинило боротьбу в Лізі Європи сезону-2026/27 у другому раунді кваліфікації турніру.

Минулого тижня команда Ігоря Костюка в номінально домашньому першому матчі, який відбувався у польському Любліні, програла ПАОКу з рахунком 2:3. Це робило грецький клуб явним фаворитом у боротьбі за прохід у третій відбірковий раунд перед матчем-відповіддю.

У виїзному для киян матчі інтрига трималася до кінця першого тайму. У компенсований до першої половини матчу час Динамо пропустило гол "у роздягальню" він Янніса Константеліаса, що звело шанси киян на успіх у протистоянні до мінімуму.

А на самому початку другої половини матчу півзахисник ПАОКа Константеліас оформив дубль, остаточно похоронивши інтригу в матчі. Рахунок 2:0 залишився остаточним у матчі – Динамо не спромоглося навіть забити гол престижу.

Ліга Європи-2026, кваліфікація, 2-й раунд

Матч-відповідь, 30 липня

ПАОК (Греція) – Динамо Київ (Україна) – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Константеліас, 2:0 – 48 Константеліас

Динамо вилітає з Ліги Європи та продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі конференцій. У третьому раунді кваліфікації суперником киян стане переможець протистояння між ЦСКА Софія та Карабахом. Матчі цієї стадії відбудуться 6 та 13 серпня.