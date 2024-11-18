Михалик спрогнозував результат матчу України з Албанією

Колишній гравець Динамо та збірної України Тарас Михалик вважає, що збірна України зможе мінімально обіграли Албанію у Лізі націй.

Цитує Михалика "Український футбол".

"Я вважаю збірну Албанії середнячком у європейському футболі. Міцним, але середнячком. Все ж таки, на мою суб’єктивну думку, у цьому матчі фаворитом є Україна. "Противний" такий суперник чекає на наших хлопців, албанці і самі так-сяк інколи грають, і не дають іншим.

Під силу чи ні здобути перемогу? Я впевнений, що ця збірна України може обігрувати й значно вищі збірні за Албанію. Просто у хлопців якось у цьому циклі Ліги націй не пішло. Але, якщо не перемагати Албанію, то трошки буде не це…

Прогноз? Проти грузинів сказав, що буде 2:1 на нашу користь, а воно он як вийшло. Думаю, цього разу Україна все ж переможе. Мій прогноз – 1:0 на користь нашої команди", – розповів Михалик.