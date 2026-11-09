Ми їдемо за перемогами: Різник – про наступні матчі збірної України

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник назвав головну ціль збірної України на найближчі поєдинки Ліги націй.

Про неї він розповів у коментарі УФ.

"Ми їдемо за перемогами. Нам потрібно виправляти ситуацію, тому будемо робити все можливе, щоб здобути позитивний результат в обох матчах", – сказав Різник.

Зазначимо, що 14 листопада "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.

Нагадаємо, що італійський фахівець викликав на наступні поєдинки 25 гравців. Після цього травму отримав Олександр Зубков, натомість довикликані були Микола Шапаренко та Владислав Ванат.