Всі розуміють важливість результату: Назарина – про наступні матчі збірної України у Лізі націй

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Єгор Назарина розповів під час відкритого тренування "синьо-жовтих" в Ужгороді, що команда чудово розуміє важливість двох наступних матчів Ліги націй-2026/27.

Про майбутні поєдинки він висловився у коментарі "Українському футболу".

"Дуже приємно бачити стільки вболівальників на трибунах, багато дітей, для них це свято. Ми ще не повністю зібрались, не всі доїхали, не було теоретичних занять. Але всі розуміють важливість результату у наступних двох матчах та відповідальність. Будемо робити все залежне від нас для перемоги", – сказав футболіст "гірників".

14 листопада підопічні Андреа Мальдери зіграють із Північною Ірландією, а вже 17 листопада протистоятимуть Грузії. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 (за київським часом.).

Нагадаємо, що "синьо-жовті" у попередніх чотирьох іграх здобули одну перемогу (над угорцями 1:0), розписали нульову мирову з Грузією, а також зазнали двох поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.