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Лідер Челсі залишився поза заявкою збірної Англії на матчі Ліги націй

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 12:51
Лідер Челсі залишився поза заявкою збірної Англії на матчі Ліги націй
Коул Палмер
Instagram Коула Палмера

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер залишився поза заявкою збірної Англії на матчі Ліги націй. 

Перелік футболістів, які готуватимуться до поєдинків, опублікувало BBC.

Так, Томас Тухель викликав 25 футболістів, серед яких не знайшлось місця лідеру "синіх". З іншого боку, до заявки потрапили брати Беллінгеми – Джоб та Джуд, які представляють Боруссію Дортмунд та Реал відповідно.

Зауважимо, що для Джоба це дебютний вилик до стану "трьох левів".

У п'ятому турі групового етапу Ліги націй збірна Англії зіграє з Хорватією, а у шостому зустрінеться з Іспанією. Матчі відбудуться 12 та 15 листопада відповідно.

Коул Палмер, який не потрапив до заявки англійців, цього сезону зіграв 11 матчів в усіх турнірах за Челсі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі.

Раніше свій склад на матчі Ліги націй оголосила збірна України.

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Коул Палмер

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