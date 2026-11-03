Циганков травмувався перед матчами збірної України

Український півзахисник Віктор Циганков травмувався у матчі зі Спартою (25 жовтня), через що пропустив зустріч з АЗ у 11 турі чемпіонату Нідерландів.

Про це заявив головний тренер Мічел.

Терміни відновлення гравця наразі невідомі.

"Віктор отримав травму під час попереднього матчу. Поки що ми не знаємо, наскільки серйозна травма, це стане відомо пізніше", – розповів тренер.

Український вінгер провів у поточному сезоні на клубному рівні 8 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 1 асистом.

Його участь у листопадових матчах збірної України в Лізі націй (проти Північної Ірландії 14 листопада та Грузії 17 листопада) тепер під питанням.

Як відомо, збірна України з футболу після поразки від Угорщини (1:2) у 4 турі опустилася на третє місце турнірної таблиці групи В2.

Нагадаємо, у трьох попередніх матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), а також зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3).