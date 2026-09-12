Циганков відзначився першим асистом у складі Аякса

Український вінгер Віктор Циганков відзначився першою результативною дією за Аякс у сезоні-2026/27.

На 68-й хвилині матчу з Сіттардом в межах 6 туру Ередівізі Віктор змінив Стевена Бергейса, а вже у компенсований арбітром час асистував Юрі Баасу, який зробив рахунок 5:1 на користь Аякса.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

6-й тур, 12 вересня

Сіттард – Аякс 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Брандт, 1:1 – 52 Дескотте, 1:2 – 62 Керер, 1:3 – 73 Классен, 1:4 – 79 Дольберг, 1:5 – 90+6 Баас

Віктор дебютував за новий клуб у матчі проти ПСВ, де його команда зазнала поразки.

Нагадаємо, що Циганков став гравцем Аякса наприкінці серпня цього року. 28-річний вінгер підписав контракт з амстердамцями до завершення сезону-2028/29.