Циганков: Хочемо, аби вболівальники після матчів пишалися тим, що ми боремось за країну, як наші воїни на передовій

Правий вінгер збірної України Віктор Циганков назвав відсутність можливості проводити домашні матчі в Україні великим мінусом, проте зазначив, що бажає, аби гравцями національної команди пишалися за їхню боротьбу за країну на футбольній арені, прирівнявши це із заслугами воїнів на передовій.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Звісно, ми не можемо грати вдома, і це великий мінус для нас, бо ми хочемо бачити всіх своїх вболівальників і відчувати їхню підтримку та тепло. Ми хочемо, щоб вони після фінального свистка пишались тим, що ми боремось за нашу країну, як наші воїни на передовій. Що ми можемо зробити – це тільки виходити на кожну гру, намагатися вигравати й показувати той футбол, який вони хочуть бачити й ті результати. І, звичайно, відношення у кожній грі. За що ми боремось і за кого ми боремось".

Зауважимо, що наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку. А згодом й італійський наставник підтвердив, що вони не зможуть допомогти команді у наступному поєдинку.