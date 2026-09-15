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Циганков відзначився дебютним голом у складі Аякса

Олексій Мурзак — 15 вересня 2026, 22:35
Циганков відзначився дебютним голом у складі Аякса
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Віктор Циганков відзначився дебютним голом за Аякс.

Він почав матч 6-го туру  Ередивізі проти Віллема у запасі, вийшовши на поле на 57-й хвилині, а вже на 69-й забив у ворота суперника, який до того вже поступався 0:2.

Сама ж зустріч завершилася з рахунком 5:1. Після голу українця господарі поля забили ще двічі, на що гості змогли відповісти лише голом престижу. 

Чемпіонат Нідерландів –  Ередивізі
6-й тур, 15 вересня

Аякс – Віллем II 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 41 Классен, 2:0 –  45 Брандт, 3:0 – 69 Циганков, 4:0 –74 Глух, 4:1 – 75 Сіранні, 5:1 – 87 Дольберг

Як відомо, у попередньому турі Віктор віддав свій перший асист за нідерландський клуб.

Українець дебютував за новий клуб у матчі проти ПСВ, де його команда зазнала поразки.

Нагадаємо, що Циганков став гравцем Аякса наприкінці серпня цього року. 28-річний вінгер підписав контракт з амстердамцями до завершення сезону-2028/29.

Аякс Віктор Циганков

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