Циганков відзначився дебютним голом у складі Аякса

Український вінгер Віктор Циганков відзначився дебютним голом за Аякс.

Він почав матч 6-го туру Ередивізі проти Віллема у запасі, вийшовши на поле на 57-й хвилині, а вже на 69-й забив у ворота суперника, який до того вже поступався 0:2.

Сама ж зустріч завершилася з рахунком 5:1. Після голу українця господарі поля забили ще двічі, на що гості змогли відповісти лише голом престижу.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

6-й тур, 15 вересня

Аякс – Віллем II 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 41 Классен, 2:0 – 45 Брандт, 3:0 – 69 Циганков, 4:0 –74 Глух, 4:1 – 75 Сіранні, 5:1 – 87 Дольберг

Як відомо, у попередньому турі Віктор віддав свій перший асист за нідерландський клуб.

Українець дебютував за новий клуб у матчі проти ПСВ, де його команда зазнала поразки.

Нагадаємо, що Циганков став гравцем Аякса наприкінці серпня цього року. 28-річний вінгер підписав контракт з амстердамцями до завершення сезону-2028/29.