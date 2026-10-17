Трошки заблукав у трансферах: Маркевич назвав трьох найкращих українських футболістів

Досвідчений тренер Мирон Маркевич розповів, кого вважає найкращими українськими футболістами станом на зараз.

Він виділив трійку в інтерв'ю Дмитру Поворознюку.

"Миколенко. Він додав серйозно. Сподіваюся, що Циганков все-таки ще себе проявить. Напевно, Довбик. В нього дуже хороша майстерність, але, на жаль, трошки заблукав у трансферах", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що Віталій Миколенко отримав пошкодження наприкінці вересня, коли перебував у таборі збірної України. Через це захисник Евертона достроково залишив розташування "синьо-жовтих".

Напередодні тренер "ірисок" Девід Моєс оцінив фізичний стан футболіста. Він заявив, що Віталій має шанс зіграти у найближчому матчі команди.

Евертону протистоятиме лондонський Челсі 17 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.