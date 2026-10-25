Аякс із Циганковим у старті здолав Спарту у 10 турі Ередивізі: відома оцінка українця

Амстердамський Аякс з українським вінгером Віктором Циганковим у стартовому складі переграв роттердамську Спарту у межах десятого туру Ередивізі.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Першим відзначився Абделла Уазан, скориставшись передачею від колишнього гравця дортмундської Боруссії Юліана Брандта.

Перевагу столичного колективу нівелював 37-річний Єнс Торнстра після асисту від Ісака Бабаді. "Божі сини" знову повели у рахунку наприкінці першого тайму завдяки Арокодаре, який з другої результативної передачі Брандта вразив ворота суперника.

Після перерви Циганкова замінив 33-річний хавбек Деві Классен, а команди не порадували вболівальників забитими м'ячами.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

10 тур, 25 жовтня

Спарта Роттердам – Аякс – 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 22 Уазан, 1:1 – 43 Торнстра, 1:2 – 45+1 Арокодаре

Таким чином, Циганков провів сумарно на полі 45 хвилин. Статистичний портал оцінив дії українця у цьому поєдинку в 6,7 балів. За даними ресурсу, нападник завдав одного удару по воротах суперника та виконав 21 успішну передачу з 27.

Підопічні Мічела Санчеса за підсумками цієї зустрічі посіли друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Феєнорда на 3 очки.

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Нагадаємо, що у 8-му турі нідерландської першості Аякс із Циганковим у старті зіграв унічию з Неймегеном.

Український вінгер провів у поточному сезоні на клубному рівні 7 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 1 асистом.