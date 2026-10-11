Аякс із Циганковим у старті зіграв унічию з Неймегеном у 8 турі Ередивізі: відома оцінка українця

У суботу, 10 жовтня, Аякс з українським вінгером Віктором Циганковим у старті розписав мирову із Неймегеном у межах восьмого туру нідерландської Ередивізі сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 1:1.

Відкрив лік забитим м'ячам Арокодаре на 7-й хвилині матчу. 25-річний нігерійський нападник скористався прострільною передачею від Мокіо з-за меж карного майданчика та прошив ворота суперника.

Утім, гості зуміли відновити паритет вже на 19-й хвилині, коли на їхню користь було призначено пенальті. 11-метровий вдалося реалізувати Тьяррону Чері. На цьому був встановлений фінальний результат гри, оскільки протягом наступних 70 хвилин більше жоден гравець не завдав результативного удару.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

8 тур, 10 жовтня

Аякс – Неймеген – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Арокодаре, 1:1 – 19 Чері (пен.)

Зауважимо, що вихованець вінницької Ниви та київського Динамо Віктор Циганков провів на полі 60 хвилин, після чого його замінили на 24-річного нападника Адінгру.

Українець не відзначився у цій грі результативними діями. Статистичний портал Sofascore оцінив дії 28-річного правого вінгера у 6.9 бала.

"Божі сини" після цього поєдинку посіли 5-те місце у турнірній таблиці. Водночас Неймеген розташувався на 11-й сходинці.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у попередньому турі чемпіонату Аякс з Циганковим у старті розписав мирову з Ексельсіором.