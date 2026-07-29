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Мессі повернувся в розсташування Інтер Маямі

Олександр Булава — 29 липня 2026, 22:59
Мессі повернувся в розсташування Інтер Маямі
Ліонель Мессі
Getty Images

Капітан та нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прибув на тренувальну базу команди.

Про це повідомила пресслужба американської команди у соцмережі "Х", оприлюднивши серію світлин із гравцями, які повернулися до роботи.

"Сьогодні це прибуття відчувається по-особливому", – йдеться в повідомленні.

Окрім аргентинського форварда, до розташування Інтер Маямі також прибули нападники Луїс Суарес, Херман Бертераме та Даніель Пінтер, хавбеки Каземіро й Давид Айяла, а також захисники Серхіо Регілон, Єн Фрей, Ноа Аллен та Есекьєль Абадья-Реда.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі. Найкращим гравцем цього матчу визнали саме центрфорварда Торреса, для якого вирішальний гол у фіналі був дебютним на цьому чемпіонаті.

А Ліонель Мессі, зігравши у цьому поєдинку, став другим гравцем в історії після бразильця Кафу, який виступав у трьох фінальних матчах мундіалів.

Напередодні стало відомо, що капітан "Альбіселесте" може завершити свою кар'єру в збірній, утім, поки ніхто з офіційних джерел цю інформацію не підтвердив.

Інтер Маямі Ліонель Мессі

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