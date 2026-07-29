Мессі після ЧС-2026 зробив подарунки партнерам по збірній Аргентини

Попри болісну поразку у фіналі чемпіонату світу-2026, Ліонель Мессі вирішив подякувати своїм партнерам по збірній Аргентині незвичайним способом.

Легендарний капітан "альбіселесте" підготував для кожного футболіста персоналізований подарунковий набір. Одним із перших його вміст показала у соцмережах Келсі-Роуз Бауерс — дівчина захисника Маркоса Сенесі.

У TikTok вона продемонструвала стильну іменну сумку карамельного кольору з прізвищем Сенесі, емблемою збірної Аргентини та логотипом чемпіонату світу. Усередині знаходився набір для мате, який також був персоналізований.

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Найбільше уваги привернув золотий термос Stanley із логотипом Мессі, велика чашка-калебас для мате, додаткова кружка, традиційна трубочка-бомбілья та навіть спеціальні трави для приготування напою.

За словами Бауерс, Маркос попросив її зберегти подарунок і привезти його до Маямі, де футболіст проводить значну частину часу.

Дівчина назвала набір "дуже крутим подарунком" і зізналася, що була приємно здивована таким жестом з боку восьмиразового володаря "Золотого м'яча".

Нагадаємо, збірна Аргентини не змогла захистити титул чемпіона світу, поступившись Іспанії у фіналі ЧС-2026 з рахунком 0:1 в додатковий час.

Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і залишив поле зі сльозами на очах, однак навіть після такого розчарування не забув подякувати своїм партнерам за спільний шлях на турнірі.