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Ямал: Мессі поставився до мене неймовірно доброзичливо після фіналу ЧС

Олег Дідух — 22 липня 2026, 22:59
Ямал: Мессі поставився до мене неймовірно доброзичливо після фіналу ЧС
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал розповів про розмову з Ліонелем Мессі після переможного фіналу ЧС-2026.

Слова іспанця наводить Todo Noticias.

"Грати проти Лео на такій арені було сюрреалістично. Він найкращий в історії, і я завжди ним захоплювався. Коли пролунав фінальний свисток, я насамперед хотів підійти до нього й висловити свою повагу. Він поставився до мене неймовірно доброзичливо.

Він потиснув мені руку і сказав не зупинятися, адже майбутнє футболу належить нашому поколінню. Почуті від нього слова я запам'ятаю на всю свою кар'єру. Це було майже так само цінно, як золота медаль на моїй шиї", – заявив Ямал.

Нагадаємо, в неділю, 19 липня, Іспанія у фіналі чемпіонату світу в овертаймі обіграла Аргентину 1:0, завоювавши другий титул у своїй історії.

Ліонель Мессі Чемпіонат світу-2026 з футболу Ламін Ямал

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