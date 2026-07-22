Ямал: Мессі поставився до мене неймовірно доброзичливо після фіналу ЧС

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал розповів про розмову з Ліонелем Мессі після переможного фіналу ЧС-2026.

Слова іспанця наводить Todo Noticias.

"Грати проти Лео на такій арені було сюрреалістично. Він найкращий в історії, і я завжди ним захоплювався. Коли пролунав фінальний свисток, я насамперед хотів підійти до нього й висловити свою повагу. Він поставився до мене неймовірно доброзичливо.

Він потиснув мені руку і сказав не зупинятися, адже майбутнє футболу належить нашому поколінню. Почуті від нього слова я запам'ятаю на всю свою кар'єру. Це було майже так само цінно, як золота медаль на моїй шиї", – заявив Ямал.