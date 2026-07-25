Для нього немає меж, немає стелі: Ді Марія – про майбутнє Мессі у збірній Аргентини

Колишній вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія висловився про майбутнє Ліонеля Мессі в "альбіселесте".

Його слова передає Sport.es.

Журналіст Ернан Кастільйо ділився інсайдом, що фінал чемпіонату світу став останнім матчем для 8-разового володаря "Золотого м'яча" у складі національної команди. Сам футболіст поки не робив такого оголошення.

Багаторічний партнер Мессі по збірній розповів, чи варто капітану завершувати міжнародну кар'єру. Анхель переконаний, що ні, а нападник Інтер Маямі ще може принести чимало користі "альбіселесте".

"Він повинен продовжувати грати стільки, скільки захоче. Я вважаю, що він може грати ще багато років. У 39 років він показав, що досі є одним із найкращих в історії, для нього немає меж, немає стелі", – заявив Ді Марія.

Зазначимо, що на ЧС-2026 Ліонель Мессі у восьми матчах зробив 12 результативних дій. Він здобув зі збірною Аргентини срібні медалі, поступившись у фіналі Іспанії (0:1).

Нагадаємо, що 39-річний футболіст є найкращим бомбардиром та асистентом в історії "альбіселесте". Він забив 125 голів і віддав 68 асистів у 207 поєдинках.