Мессі втретє поспіль пропустить Матч усіх зірок МЛС

Зірковий форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить матч усіх зірок МЛС 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Мессі отримав дозвіл від МЛС на пропуск матчу через участь у чемпіонаті світу 2026 року, де Аргентина дійшла до фіналу. З цієї ж причини звільнення від участі у Матчі всіх зірок отримав партнер 39-річного форварда по клубу та збірній Родріго Де Пауль.

Також пропустять Матч усіх зірок форвард Уго Кейперс, який перейшов у мексиканський Монтеррей, і захисник Чикаго Файр Мбекезелі Мбоказі. Їх замінять Яннік Брайт (Інтер Маямі), Андрес Кубас (Ванкувер), Гільєрме Вієйра (Динамо Х'юстон) і Філіп Сінкернагель (Чикаго Файр).

Таким чином, Мессі пропустить Матч усіх зірок МЛС втретє поспіль. Цього року поєдинок проти зірок мексиканської Ліги МХ відбудеться 29 липня у місті Шарлотт.