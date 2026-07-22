Інтер Маямі підписав легендарного хавбека

Опорний півзахисник збірної Бразилії Каземіро став гравцем Інтер Маямі.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Контракт розрахований на півтора року – до кінця 2027 року. В угоді прописана опція продовження ще на півтора року – до кінця червня 2029 року.

35-річний ветеран перейшов у Інтер Маямі на правах вільного агента – термін дії його контракту з Манчестер Юнайтед сплив наприкінці червня поточного року. Про те, що Каземіро узгодив контракт із Інтером Маямі, повідомлялося ще на початку червня.

Нещодавно Каземіро грав на чемпіонаті світу 2026 року. Він забив у ворота Японії в матчі 1/16 фіналу, ставши другим найстаршим автором голу в історії збірної Бразилії на чемпіонатах світу.