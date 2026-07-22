Маркевич назвав двох фаворитів на "Золотий м'яч-2026"

Мирон Маркевич поділився думками щодо головних претендентів на отримання "Золотого м'яча" після завершення чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Гливинський Pro Sport.

Досвідчений фахівець назвав двох своїх фаворитів. Він виділив обох капітанів збірних, що грали у фіналі мундіалю.

"Мессі дотягнув команду до фіналу своїми діями, своїм лідерством. Без нього, звичайно було б важко Аргентині. Я вважаю, що він повинен дістати "Золотий м'яч", то однозначно. У мене є ще один кандидат – Родрі, тому що так провести цей чемпіонат… Він і плеймейкером був, і забирав м'ячі, був лідером на полі. Напевно, це другий такий кандидат на "Золотий м'яч", я так вважаю. Ці два футболісти заслуговують на нагороду", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що Родрі був визнаний найкращим гравцем ЧС-2026. Він взяв участь у всіх восьми матчах збірної Іспанії на турнірі, але результативними діями не відзначався.

39-річний Мессі зіграв таку ж кількість поєдинків на мундіалі. Він забив вісім голів і віддав чотири асисти.

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату світу "Фурія Роха" переграла аргентинців з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у другому екстратаймі забив Ферран Торрес.