Мессі підкорилось унікальне досягнення чемпіонатів світу

Ліонель Мессі переписав історію футболу, завдяки участі у фіналі чемпіонату світу-2026, в якому збірна Аргентини програла Іспанії в додатковий час (0:1).

Про це повідомляє ESPN.

Він став другим гравцем, який зіграв у трьох фінальних матчах мундіалів. До цього таким досягненням міг похвалитись тільки Кафу.

Проте капітан "альбіселесте" в усіх поєдинках виходив на поле у стартовому складі. А бразильський захисник у зустрічі 1994 року проти Італії розпочинав гру на лаві запасних, після чого замінив травмованого Жоржиньйо.

Зазначимо, що деякі інші легенди також тричі доходили зі своїми збірними до фіналу, однак не зіграли в усіх трьох вирішальних матчах. Лотар Маттеус, П'єр Літтбарскі та Роналдо в одному з фіналів залишалися в запасі, а Пеле не виходив на поле через травму.