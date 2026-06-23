Роналдо – про Мессі: У 38 років я вже чотири роки як завершив кар'єру і важив 120 кілограмів

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо висловився про Ліонеля Мессі, який у межах ЧС-2026 з футболу став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Його слова цитує L'Equipe.

Аргентинцю вдалося очолити рейтинг завдяки дублю у ворота Австрії (перемога 2:0), перевершивши показник Мірослава Клозе.

"Для богів футболу це показник, який свідчить про те, що він перевершив усіх інших. Якщо хтось і заслуговує на звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу, то це саме Мессі. Йому 38 років, Боже мій! У 38 років я вже чотири роки як завершив кар'єру і важив 120 кілограмів", – заявив Роналдо.

Відзначимо, що Роналдо посідає четверте місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧС. На його рахунку 15 голів. Загалом за його спиною 62 м'ячі у 99 іграх у футболці збірної Бразилії, а також 32 асисти.

Колишній рекордсмен Мундіалів Клозе вже відреагував на побиття свого рекорду. Сам 38-річний аргентинський нападник прокоментував свою гольову феєрію.

Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні та півзахисник команди Алексіс Мак Аллістер поділилися своїми думками щодо вражаючої гри Лео.