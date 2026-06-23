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Мбаппе став найкращим гравцем матчу Франція – Ірак

Софія Кулай — 23 червня 2026, 04:12
Мбаппе став найкращим гравцем матчу Франція – Ірак
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе визнали найкращим гравцем матчу проти Іраку на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Про це інформує ФІФА. 

Поєдинок другого туру групового етапу закінчився розгромною перемогою "Ле Бльо" 3:0, а великий внесок у такий результат зробив Мбаппе. Кіліан став автором дублю та наздогнав Мірослава Клозе у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧС.

Тепер на рахунку 27-річного француза 16 голів у межах Мундіалів. Кращий гольовий показник лише демонструє Ліонель Мессі, який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу у грі проти Австрії (перемога 2:0).

Загалом за спиною Мбаппе вже 60 м'ячів у 100 матчах у футболці національної команди. Кіліан вже записав у свій актив 4 голи у поточному Мундіалі.

Груповий етап ЧС-2026 "Ле Бльо" завершать грою проти Норвегії. Поєдинок запланований на 26 червня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

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