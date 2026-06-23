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Тренер Аргентини – про бенефіс Мессі у матчі проти Австрії: Коли Лео вмикається, це роблять усі

Софія Кулай — 23 червня 2026, 01:58
Тренер Аргентини – про бенефіс Мессі у матчі проти Австрії: Коли Лео вмикається, це роблять усі
Ліонель Мессі
Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні відреагував на продовження бенефісу Ліонеля Мессі у матчі другого туру групового раунду ЧС-2026 проти Австрії.

Його слова наводить ФІФА.

Нападник Інтер Маямі оформив дубль у ворота Австрії та допоміг команді здобути другу поспіль перемогу на поточному Мундіалі 2:0. Завдяки відмінному старту збірна Аргентини достроково гарантувала собі вихід у плейоф, а Ліонель побив чимало рекордів, зокрема став найкращим бомбардиром в історії ЧС.

"Цілком логічно, що нереалізований пенальті – це удар для команди, але варто лише йому увімкнутися в гру... Коли Лео вмикається, це роблять усі. І, на мою думку, це також одна із сильних сторін команди. Навіть сьогодні, коли команда страждала без м'яча, він працював, боровся й відібрав м'яч у моменті з голом – було видно, наскільки він відданий справі", – заявив Скалоні.

Нагадаємо, що Мессі отримав нагороду найкращого гравця поєдинку, а у Книзі Гіннесса перерахувала всі рекорди Лео у межах Мундіалів, які він побив у грі проти Австрії.

Сам 38-річний футболіст вже прокоментував свою гольову феєрію на ЧС-2026. Попри це Ліонель також відзначився із знаком "мінус". Аргентинець став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті.

Додамо, що груповий етап збірна Аргентини завершить грою проти Йорданії, яка запланована на 28 червня та розпочнеться о 05:00 (за київським часом).

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