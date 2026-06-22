Без варіантів: Мессі отримав нагороду найкращого гравця матчу з Австрією
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом матчу другого туру групи J проти збірної Австрії (2:0) на чемпіонаті світу з футболу.
Про це повідомляє ФІФА.
Аргентинець відзначився в цій зустрічі дублем. Ці м'ячі дозволили йому одноосібно очолити історичний рейтинг бомбардирів чемпіонатів світу.
На 38-й хвилині Ліонель відкрив рахунок, а наприкінці зустрічі подвоїв перевагу Аргентини. Зазначимо, що до цього він не реалізував пенальті й став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими одинадцятиметровими.
Перемога гарантувала аргентинцям участь у плейоф турніру.
Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію. В іншому матчі 2-го туру групи J між собою зіграють Йорданія та Алжир. Це протистояння відбудеться 23 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.