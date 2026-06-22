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Без варіантів: Мессі отримав нагороду найкращого гравця матчу з Австрією

Олександр Булава — 22 червня 2026, 22:48
Без варіантів: Мессі отримав нагороду найкращого гравця матчу з Австрією
ФІФА

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом матчу другого туру групи J проти збірної Австрії (2:0) на чемпіонаті світу з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Аргентинець відзначився в цій зустрічі дублем. Ці м'ячі дозволили йому одноосібно очолити історичний рейтинг бомбардирів чемпіонатів світу.

На 38-й хвилині Ліонель відкрив рахунок, а наприкінці зустрічі подвоїв перевагу Аргентини. Зазначимо, що до цього він не реалізував пенальті й став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими одинадцятиметровими.

Перемога гарантувала аргентинцям участь у плейоф турніру.

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію. В іншому матчі 2-го туру групи J між собою зіграють Йорданія та Алжир. Це протистояння відбудеться 23 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.

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