Без варіантів: Мессі отримав нагороду найкращого гравця матчу з Австрією

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом матчу другого туру групи J проти збірної Австрії (2:0) на чемпіонаті світу з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Аргентинець відзначився в цій зустрічі дублем. Ці м'ячі дозволили йому одноосібно очолити історичний рейтинг бомбардирів чемпіонатів світу.

Lionel Messi takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Bv5jp7jNR6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

На 38-й хвилині Ліонель відкрив рахунок, а наприкінці зустрічі подвоїв перевагу Аргентини. Зазначимо, що до цього він не реалізував пенальті й став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими одинадцятиметровими.

Перемога гарантувала аргентинцям участь у плейоф турніру.

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію. В іншому матчі 2-го туру групи J між собою зіграють Йорданія та Алжир. Це протистояння відбудеться 23 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.