Я знімаю капелюха: Клозе відреагував на гру Мессі, який побив його бомбардирський рекорд ЧС

Колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе оцінив виступ Ліонеля Мессі, який перевершив його бомбардирський рекорд в історії чемпіонатів світу.

Його цитує ФІФА.

Аргентинець оформив дубль у матчі проти Австрії (перемога 2:0) та став найкращим бомбардиром в історії Мундіалів. На його рахунку 18 голів, тоді як в активі Клозе 16 м'ячів.

"Мессі – це просто Мессі. Я завжди захоплювався тим, як він знаходив рішення і як поводився як людина, навіть на полі. Він завжди вдихав життя у свою команду. У 2006 році він сидів на лавці запасних, а грав Рікельме, аж поки Мессі не отримав цю довіру. Те, на що він потім перетворив футбол, і те, як він це зробив – перед цим я знімаю капелюха. Величезний комплімент! Я завжди був фанатом Мессі, і тепер, коли він випередив мене, мушу сказати: це теж дуже навіть непогано!" – сказав Клозе.

Нагадаємо, що Мессі отримав нагороду найкращого гравця поєдинку, а у Книзі Гіннесса перерахувала всі рекорди Лео у межах Мундіалів, які він побив у грі проти Австрії.

Сам 38-річний футболіст вже прокоментував свою гольову феєрію на ЧС-2026. Попри це Ліонель також відзначився із знаком "мінус". Аргентинець став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті.

Додамо, що груповий етап збірна Аргентини завершить грою проти Йорданії, яка запланована на 28 червня та розпочнеться о 05:00 (за київським часом).