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Я знімаю капелюха: Клозе відреагував на гру Мессі, який побив його бомбардирський рекорд ЧС

Софія Кулай — 23 червня 2026, 02:39
Я знімаю капелюха: Клозе відреагував на гру Мессі, який побив його бомбардирський рекорд ЧС
Мірослав Клозе та Ліонель Мессі
Getty Images

Колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе оцінив виступ Ліонеля Мессі, який перевершив його бомбардирський рекорд в історії чемпіонатів світу.

Його цитує ФІФА.

Аргентинець оформив дубль у матчі проти Австрії (перемога 2:0) та став найкращим бомбардиром в історії Мундіалів. На його рахунку 18 голів, тоді як в активі Клозе 16 м'ячів.

"Мессі – це просто Мессі. Я завжди захоплювався тим, як він знаходив рішення і як поводився як людина, навіть на полі. Він завжди вдихав життя у свою команду. У 2006 році він сидів на лавці запасних, а грав Рікельме, аж поки Мессі не отримав цю довіру.

Те, на що він потім перетворив футбол, і те, як він це зробив – перед цим я знімаю капелюха. Величезний комплімент! Я завжди був фанатом Мессі, і тепер, коли він випередив мене, мушу сказати: це теж дуже навіть непогано!" – сказав Клозе.

Нагадаємо, що Мессі отримав нагороду найкращого гравця поєдинку, а у Книзі Гіннесса перерахувала всі рекорди Лео у межах Мундіалів, які він побив у грі проти Австрії.

Сам 38-річний футболіст вже прокоментував свою гольову феєрію на ЧС-2026. Попри це Ліонель також відзначився із знаком "мінус". Аргентинець став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті.

Додамо, що груповий етап збірна Аргентини завершить грою проти Йорданії, яка запланована на 28 червня та розпочнеться о 05:00 (за київським часом).

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